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У Білорусі блокують доступ до інтернету, щоб приховати пересування військ РФ – розвідка

Юлія Соколова редакторка стрічки
Блокування інтернету

На території Білорусі місцевим мешканцям вимикають інтернет, щоб приховати дані про пересування окупаційних військ Росії територією країни.

Як поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, в доступі до інтернету протягом місяця обмежували цілі регіони Білорусі.

А вперше повне або ж часткове блокування доступу білорусів-абонентів мобільного зв’язку до мережі було зафіксовано 1 квітня.

За даними української воєнної розвідки, відключення користувачів у Білорусі від інтернету координують російські спецслужби.

– Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в розвідці, в окремих районах на південь та південний схід від столиці Білорусі – Мінська спостерігаються такі аномалії в доступі до інтернету. Це може свідчити про наявність там коридору для руху військової техніки РФ.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні в Білорусі почали діяти партизани. Вони створювали перешкоди, щоб не допустити втягування білоруських військ у війну в Україні, зупиняли російські потяги та псували техніку.

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Білоруські партизани частково розібрали рейки, внаслідок чого залізничні колії стали непридатні для пересування потягів.

Після блокування партизанами залізниці в Білорусі схвалили запровадження страти “за замах на теракт”.

Джерело: ГУР Міноборони України

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Фото: Depositphotos

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