Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії, оскільки вторгнення РФ до України порушило глобальну безпеку.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрем’єр Єврокомісії Жозеп Боррель.

– Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, який спрямований на відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб’єктів дезінформації та боротьбу з імпортом нафти, – написав він.

Жозеп Боррель додав, що ці заходи будуть представлені на затвердження Ради Євросоюзу.

Раніше глава європейської дипломатії повідомляв, що шостий пакет санкцій проти Росії планують затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Воно заплановане на 10 та 16 травня.

26 квітня Польща запровадила санкції проти 15 російських олігархів та 35 російських і білоруських компаній, а також їхніх дочірніх підприємств. Йдеться про заморожування активів та майна цих фірм, а також заборону в’їзду до країни.

Серед відомих компаній, які потрапили під польські санкції – Газпром, Новатек, Лабораторія Касперського, КамАЗ, Білорусьнафта тощо.