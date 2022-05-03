Російські війська на Сході України, де зараз відбуваються основні бойові дії, мають низку проблем: погане командування та управління, низький бойовий дух, а також далеко не ідеальну логістику. Загалом РФ досягла мінімального прогресу під час наступу на Донбасі.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони США.

– Ми, як і раніше, бачимо у найкращому разі мінімальний прогрес із боку росіян на Донбасі. Вони не досягають запланованого прогресу, і цей прогрес є нерівномірним та поступовим, – наголосив високопоставлений чиновник Пентагону, якого цитує пресслужба відомства.

За його словами, війська РФ досягли незначного успіху на схід від міст Ізюм (Харківська область) та Попасна (Луганська область). Водночас цей прогрес окупантів був млявим.

– Те, що ми побачили в Попасній, мало чим відрізняється від того, що ми бачили в інших населених пунктах на Донбасі. (Росіяни, – Ред.) прийдуть, потім оголосять про перемогу, а потім відведуть свої війська лише для того, щоб дозволити українцям повернути їх (території, – Ред.). Протягом останніх кількох днів було багато пересувань уперед-назад, – розповів чиновник.

У Пентагоні зазначили, що російські війська, ймовірно, бояться ризиків та жертв як у повітряній, так і в наземній війні.

Водночас Збройні сили України продовжують обороняти Харків, який зазнає авіаударів РФ, та зуміли відтіснити російських загарбників від міста.

У повідомленні зазначається, що українська армія протягом 24-48 годин відтіснила окупантів приблизно на 40 км на схід від Харкова. В Міноборони США назвали це хорошим прикладом жорсткого опору, який демонструють українські військові.

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Прокоментували в Пентагоні й надання Україні військової допомоги. В повідомленні сказано, що США уже відправили нашій державі понад 70 із запланованих 90 гаубиць М-777. Крім того, Україна вже отримала понад 140 тис. 155-мм снарядів до цих гаубиць.

Навчання українських військових щодо поводження з цією зброєю відбуваються за межами України.

Наприкінці квітня в Пентагоні повідомляли, що війська РФ “щонайменше на кілька днів відстали від графіка” свого запланованого наступу на Донбасі. У Вашингтоні пов’язують це із сильним українським опором.

А в британській розвідці сьогодні поінформували, що російська армія значно ослабла після масштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Пентагон