Якщо пакет санкцій проти РФ ухвалять без ембарго на нафту, єдність ЄС зруйнується – Кулеба

Якщо шостий пакет санкції Європейського Союзу проти країни-агресора Російської Федерації ухвалять без ембарго на нафту РФ, тоді єдність ЄС зруйнується лише через позицію однієї держави – Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі очільників МЗС країн Великої сімки у Любеку (Німеччина). За його словами, українська сторона з нетерпінням чекає ухвалення шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

– Ми всі з нетерпінням чекаємо на результат драми в ЄС, пов’язаної з ухваленням шостого пакету санкцій ЄС. Якщо пакет ухвалять без ембарго на нафту – Путін зможе святкувати. Це буде перший випадок, коли єдність ЄС зруйнується через позицію однієї країни – Угорщини. Ми віримо, що ЄС досягне успіху в консенсусі, – наголосив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба переконаний, що український уряд не вважає аргументи Угорщини про відмову в ухваленні ембарго на російську нафту та газ переконливим. Він вважає, що йдеться про політику, а не економіку.

– Ми бачимо, що це більшою мірою політика, ніж економічні аргументи у позиції Угорщини, – наголосив міністр закордонних справ України на зустрічі у Німеччині.