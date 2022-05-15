Підтвердили підтримку України: Блінкен і Столтенберг провели переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови 14 травня підтвердили свою підтримку українського народу та територіальної цілісності України.
Про це йдеться в повідомленні речника Державного департаменту США Неда Прайса.
– Ентоні Блінкен та Єнс Столтенберг висловили жаль із приводу руйнівної війни президента Путіна в Україні, підтвердили свою підтримку українського народу та територіальної цілісності України, а також обговорили важливість підтримки НАТО потужного стримування та оборони, – зазначив представник Державного департаменту США.
За його словами, держсекретар Сполучених Штатів та генсек Північноатлантичного альянсу обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня.
Окремо під час телефонної розмови Ентоні Блінкен та Єнс Столтенберг зупинились на обговоренні нової Стратегічної концепції НАТО.
Цей документ визначатиме дії Альянсу на найближче десятиліття.
Зауважимо, що на 14-15 травня в Берліні скликане засідання міністрів закордонних справ НАТО.
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Джерело: U.S. Department of State