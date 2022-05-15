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Факти / Світ / Світові новини

РФ визнає реальну загрозу своєї капітуляції у війні з Україною – Ходжес

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Бен Ходжес

Останньою заявою про те, що капітуляції Москви в Україні не буде, посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов насправді фактично визнав реальність такої загрози, вважає колишній командувач силами США у Європі, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

– Це означає, що вони насправді визнають реальність такої можливості, – написав Ходжес у соцмережі.

 

Раніше посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов в ефірі російського пропагандистського шоу Соловйов Live заявив, що “капітуляції Москви в Україні не буде”.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив реальність повернення російських військ до Києва, наголосивши, що зараз для них проблемою залишається навіть вихід на кордони Донецької і Луганської областей.

На його думку, якщо Росія за третю хвилю мобілізації збере 100-150 тис. військових, тоді це може й можливо,  проте зараз вже не 24 лютого і подолати відстань від Харкова чи Білорусі дуже проблематично.

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Фото: Getty Images

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