РФ визнає реальну загрозу своєї капітуляції у війні з Україною – Ходжес

Останньою заявою про те, що капітуляції Москви в Україні не буде, посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов насправді фактично визнав реальність такої загрози, вважає колишній командувач силами США у Європі, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

– Це означає, що вони насправді визнають реальність такої можливості, – написав Ходжес у соцмережі.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H — Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022

Раніше посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов в ефірі російського пропагандистського шоу Соловйов Live заявив, що “капітуляції Москви в Україні не буде”.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив реальність повернення російських військ до Києва, наголосивши, що зараз для них проблемою залишається навіть вихід на кордони Донецької і Луганської областей.

На його думку, якщо Росія за третю хвилю мобілізації збере 100-150 тис. військових, тоді це може й можливо, проте зараз вже не 24 лютого і подолати відстань від Харкова чи Білорусі дуже проблематично.