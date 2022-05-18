Держдеп США розпочав програму зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні
США оголосили про нову програму з надання доказів, скоєних Росією військових злочинів в Україні.
Про це йдеться на вебсайті Державного департаменту Сполучених Штатів.
Так, у Держдепі оголосили про запуск програми “зі збору, аналізу та широкого поширення доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злочинів в Україні”.
Програма, що отримала назву Conflict Observatory (Обсерваторія конфліктів), включатиме документування, перевірку та розповсюдження свідоцтв з відкритих джерел про дії російських військ “під час жорстокої війни, яку веде президент Путін”, йдеться в повідомленні Держдепартаменту для ЗМІ.
– Обсерваторія конфліктів аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання у поточних та майбутніх механізмах підзвітності, – йдеться у повідомленні.
Там пояснили, що програма включатиме дотримання суворих процедур зберігання для майбутніх цивільних та кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях.
Інформація публічно розповсюджуватиметься через онлайн-платформу, додається в заяві.
Держдепартамент повідомив, що програма є результатом співпраці з Esri, провідною компанією з виробництва географічних інформаційних систем, Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівською ініціативою з порятунку культури та PlanetScape Ai, а уряд США також надасть комерційні супутникові знімки для цих зусиль.
Держдепартамент заявив, що очікує на приєднання до програми міжнародних партнерських організацій. Звіти будуть доступні на сайті – ConflictObservatory.org
Раніше Міжнародний кримінальний суд оголосив про відправку в Україну 42 слідчих.
Джерело: Державний департамент США