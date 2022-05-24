Травень, 24 в 13:17

У Молдові за підозрою у корупції затримали колишнього президента, відомого своєю проросійською підтримкою, Ігоря Додона.

Про це повідомляє місцеве видання Deschide з посиланням на тимчасового виконувача обов’язків генпрокурора Думітру Робу.

За словами в. о. генпрокурора, Додона затримали на 72 години. Також затримали його зятя – Петра Мерінеану, який намагався знищити докази.

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Раніше правоохоронці провели обшуки за декількома адресами, зокрема в домі Додона, у його зятя Петра Мерінеану, соціаліста, колишнього офіцера СППС Ліліана Філіпова, а також у штаб-квартирі асоціації Молдовсько-Російський діловий союз, президентом якої є Додон.

Ігоря Додона підозрюють у пасивній корупції, ухваленні фінансування політичної партії від злочинної організації, державній зраді та незаконному збагаченні.

Йдеться про відеокадри 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії Молдови, на яких олігарх Володимир Плахотнюк передає президентові Ігорю Додону пакет, ймовірно, із грошима.

Додон відмовляється брати і каже Плахотнюку передати пакет ексдепутату від Демократичної партії Молдови Костянтину Ботнарю.

З відеозображень випливає, що гроші, які Додон бере у Плахотнюка, призначені для зарплати ПСРМ.

Фото: Igor Dodon