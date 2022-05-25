Травень, 25 в 13:55

Північна Корея запустила три балістичні ракети в море біля свого східного узбережжя. Про запуск повідомили військові Південної Кореї невдовзі після того, як президент США Джо Байден завершив свій візит до Азії.

За інформацією інформагентства Yonhap, військові Південної Кореї через кілька годин після запуску виявили ознаки того, що КНДР провела експеримент із детонаційним пристроєм, готуючись до можливого ядерного випробування.

Заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо сказав, що до запуску ракет у середу, схоже, були залучені нещодавно розроблені міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-17.

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Офіційні особи США та Південної Кореї нещодавно попереджали, що Північна Корея може провести ракетне чи ядерне випробування – або обидва – під час або незабаром після п’ятиденного візиту Байдена в регіон.

— Сполучені Штати засуджують багаторазові запуски балістичних ракет КНДР. Ми закликаємо КНДР утримуватися від подальших провокацій і вести тривалий і предметний діалог, – заявив представник Держдепу США.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що ракети були випущені з району Сунан, столиці Пхеньяну. Вони зазначили, що одна з них, яка вважається міжконтинентальною балістичною ракетою, пролетіла 360 км на максимальній висоті 539 км.

Японські чиновники заявили, що ракети, схоже, впали за межі виключної економічної зони країни, додавши, що повідомлень про пошкодження кораблів або літаків не надходило.

Наприкінці березня КНДР вже випробовувала запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, яка подолала найбільш шлях порівняно з попередніми МБР.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети нового типу, щоб посилити можливе ядерне стримування.