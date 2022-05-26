Травень, 26 в 14:25

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні триває вже три місяці, і ніхто не може знати, коли і як вона закінчиться.

Про це генсек НАТО сказав у інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

За його словами, російський президент Володимир Путін зробив велику стратегічну помилку. Він планував досягти своїх цілей протягом тижня, а триває вже 13-й тиждень війни.

Зараз дивляться

– Проте війни непередбачувані. І ніхто не може напевне сказати, коли та чим закінчиться ця війна, — констатував генсек НАТО.

За словами Столтенберга, роль НАТО у цій війні – це підтримка України та запобігання ескалації.

Щодо підтримки, то спочатку країни НАТО відправляли в Україну техніку радянських часів, а зараз іде дедалі більше техніки НАТО. І першочергове завдання Альянсу – це надання підтримки ЗСУ у довгостроковій перспективі.

– Тому звертаюся до союзників поповнити запаси. Тому що ця війна все більше йде на виснаження. Там, де ви бачите втрати з обох боків, ви бачите величезний попит на боєприпаси, пальне тощо, – зазначив Столтенберг.

Друге завдання, на думку генсека, не допустити поширення війни на весь Європейський континент. Для цього Альянс збільшив військовий контингент у східній частині до 40 тис. солдатів, плюс командування та підтримка військово-морських та повітряних сил.

– Наш головний обов’язок – захищати всіх союзників, один мільярд людей, які проживають у країнах НАТО, – сказав Єнс Столтенберг.

Водночас він наголосив, що якщо війна в Україні переросте у повномасштабне протистояння між НАТО та Росією, це завдасть значно більших збитків.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україні вдалося відібрати у Росії стратегічну ініціативу.

На початку травня Єнс Столтенберг попередив, що варто готуватися до посилення війни в Україні, до ще більших руйнувань.