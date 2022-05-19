Травень, 19 в 19:27

Вашингтон не поспішає надавати Україні американські реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії, які необхідні Києву для отримання переваги над російськими військами на Донбасі. Причиною цього можуть бути побоювання США, що Кремль розцінить надання РСЗВ як ескалацію.

Про це інформує американське видання Politico з посиланням на поінформовані джерела. У матеріалі зазначається, що в Україні розчаровані такою позицією адміністрації Джо Байдена.

Йдеться, зокрема, про такі сучасні американські РСЗВ, як M142 HIMARS, дальність стрільби яких досягає 300 км, та M270 MLRS.

Зараз дивляться

За інформацією видання, протягом кількох місяців Київ просив Вашингтон надати цей тип озброєння. На думку українського керівництва, нові, більш точні та потужні американські системи допоможуть отримати перевагу над військами РФ в артилерійських боях та стримати їх просування на Донбасі.

Під час нещодавнього виступу на саміті лідерів країн Великої сімки (G7) президент України Володимир Зеленський прямо закликав їх надати ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS та інші озброєння, про які просив Київ.

Але поки що США без зайвого розголосу передали Україні менш ефективні РСЗВ радянського виробництва, попросивши посприяти цьому союзників, які мали їх на озброєнні.

За інформацією видання, Вашингтон не надає нові РСЗВ через побоювання, що українська сторона може застосувати їх для нанесення ударів по території Росії, що загрожуватиме різкою ескалацією війни.

Крім того, в Білому домі вважають, що Кремль сприйматиме як ескалацію сам факт надання Україні сучасних американських РСЗВ, які мають велику дальність дії та руйнівну силу, що перевершує російську важку артилерію.

За словами джерел, в адміністрації Байдена припускають, що отримання Україною такої далекобійної зброї може підштовхнути Кремль до застосування хімічної чи іншої зброї масового ураження.

Один із співрозмовників видання поінформував, що під час зустрічі міністрів оборони 40 країн світу на авіабазі Рамштайн у Німеччині надання Україні нових РСЗВ нібито зрушилося з місця, але потім процес знову загальмував.

Джерело видання в адміністрації Джо Байдена поінформувало, що Україна та США продовжують активно обговорювати це питання. Проте не всі запити Києва щодо зброї можуть швидко втілюватися в реальність.

– Ми повинні ухвалювати рішення, виходячи з того, які системи озброєнь забезпечать найбільшу віддачу, – пояснив у коментарі Politico співробітник Білого дому на умовах анонімності.

Так, Білий дім вирішив у першу чергу передати 90 гаубиць M777 та боєприпаси до них з огляду на те, що їх за ті самі гроші можна надати значно більше, ніж РСЗВ.

Українська армія вже застосовує ці гаубиці в бою – під час контрнаступів на Сході України. Водночас, як зазначає видання, новітні РСЗВ значно зміцнили б вогневу потужність Збройних сил України під час артилерійських боїв.

Офіційний Київ наполягає, що чим довше Захід вагається щодо відправлення усієї необхідної зброї, тим жахливішими будуть наслідки для мирного населення України.

Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ США уже надали Україні військову допомогу на суму в $3,8 млрд.

Вашингтон також затвердив для України програму ленд-лізу, яка дозволить постачати зброю швидко та без зайвих бюрократичних процедур.

Очікується, що в четвер, 19 травня, Сенат США схвалить виділення для нашої держави додаткових $40 млрд допомоги.