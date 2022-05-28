Зерно, полонені та прямі переговори із Зеленським: про що Шольц та Макрон говорили з Путіним
Німецький канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
Лідери європейських країн закликали бункерного президента до прямих переговорів із Володимиром Зеленським.
Саме такий реліз опублікував німецький уряд.
Загалом телефонна розмова тривала близько 80 хвилин.
Шольц і Макрон закликали російського президента до негайного перемир’я та виведення військ. Також вони позитивно оцінили поводження з українськими полоненими.
– Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного пояса, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не використовуватиметься Росією для наступальних дій, – йдеться у релізі німецького уряду.
Проте Кремль опублікував свою версію розвитку подій під час телефонної розмови. Загалом щодо зерна там написано те саме.
Проте ким були б прес-секретарі бункерного лідера, якби не всунули в реліз трохи своєї пропаганди. Вони пишуть, що Путін заявив про налагодження “мирного життя” у зруйнованому та захопленому росіянами Маріуполі та інших містах Донецької та Луганської області. Варто лише здогадуватися про збочене уявлення про “мирне життя” у Путіна.