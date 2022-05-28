Зерно, полонені та прямі переговори із Зеленським: про що Шольц та Макрон говорили з Путіним

Травень, 28 в 18:21

Німецький канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Лідери європейських країн закликали бункерного президента до прямих переговорів із Володимиром Зеленським.

Саме такий реліз опублікував німецький уряд.

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Загалом телефонна розмова тривала близько 80 хвилин.

Шольц і Макрон закликали російського президента до негайного перемир’я та виведення військ. Також вони позитивно оцінили поводження з українськими полоненими.

– Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного пояса, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не використовуватиметься Росією для наступальних дій, – йдеться у релізі німецького уряду.

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Проте Кремль опублікував свою версію розвитку подій під час телефонної розмови. Загалом щодо зерна там написано те саме.

Проте ким були б прес-секретарі бункерного лідера, якби не всунули в реліз трохи своєї пропаганди. Вони пишуть, що Путін заявив про налагодження “мирного життя” у зруйнованому та захопленому росіянами Маріуполі та інших містах Донецької та Луганської області. Варто лише здогадуватися про збочене уявлення про “мирне життя” у Путіна.