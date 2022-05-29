Травень, 29 в 10:17

Європейський Союз запропонував заборонити морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт ключовим трубопроводом Дружба. Ці дії спрямовані на те, щоб задовольнити заперечення Угорщини й укласти угоду щодо пакету санкцій проти Москви, що застопорився.

Про це пише видання Bloomberg.

Європейська комісія направила національним урядам пропозицію, яка дозволить заощадити на постачанні нафти через гігантський трубопровід Дружба, який є основним джерелом імпорту сирої нафти до Угорщини.

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Держави-члени ЄС поступово припинять імпорт морської нафти через шість місяців і нафтопродуктів за вісім місяців, зазначають джерела, знайомі з пропозицією ЄС.

Це дасть Угорщині більше часу для пошуку технічного рішення, яке задовільнить її енергетичні потреби. Це також дозволить вирішити проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня чи грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю (нафтової фракції). Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, що постачається трубопроводом, до інших держав-членів або третіх країн.

Посли ЄС повинні зустрітися в неділю, щоб обговорити переглянутий пакет, який потребує підтримки всіх держав-членів.

Раніше ЄС пропонував повністю відмовитися від імпорту російської нафти на початок наступного року.

Минулого року Росія постачала близько 720 тис. барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи своїм основним трубопроводом. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

Проте основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з Росії незалежно від будь-яких дій ЄС.