Травень, 26 в 13:44

Санкції, які держави світу зараз запроваджують проти країни-агресора Росії, не можуть зупинити нинішню повномасштабну війну проти України. Водночас вони можуть ослабити РФ та унеможливити подібні агресивні війни в майбутньому.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону економіст Борис Кушнірук, коментуючи вплив санкцій на російську економіку.

– Санкції не можуть зупинити цю війну. Санкції покликані ослабити Росію настільки, щоб унеможливити наступну війну. Ми повинні розуміти, що цю війну можуть зупинити лише Збройні сили України, безперечно за військово-технічної підтримки західних країн. Тієї зброї, яка є в РФ, поки що достатньо, щоб вести цю агресивну війну. Тому, лише будучи розгромленою на полі бою, Росія припинить цю війну. А от щоб такої війни більше не було, щоб РФ не могла вже загрожувати безпеці, брязкати ядерною зброєю, для цього і потрібний той санкційний режим, який запроваджується, – зазначив Борис Кушнірук.

Він уточнив, що такі санкції, як повне припинення торгівлі з РФ, нафтове ембарго, блокування всіх російських банків, є можливими. Водночас на їх запровадження потрібен час. Наприклад, європейські країни, у першу чергу Німеччина, залежні від російських енергоносіїв, від яких не можуть одразу відмовитися.

Зараз дивляться

– Тому я спокійніше ставлюся до того, що не можуть так швидко відмовитися від нафти чи перекрити певні канали. Потрібно зрозуміти, що цей санкційний режим на дуже довгі роки. І його завдання – зробити все, щоб Росія не могла в майбутньому вести агресивні війни, – уточнив експерт.

Для прикладу він розповів про сервісні компанії, які займаються видобуванням енергоносіїв на території РФ. Йдеться про західні компанії, які використовують у своїй діяльності сучасні технології. І ці компанії поступово залишають російський ринок.

– Вони зараз поступово виходять з РФ, що створить величезні проблеми, бо Росія не буде спроможна протягом наступних років займатися видобуванням, оскільки в неї не буде відповідних технологій. Тому потрібно на це дивитися не як на кроки, які повинні тут і зараз зупинити агресію, а як на кроки, які зроблять все, щоб російська імперія вже не могла вести агресивних воєн, – наголосив Кушнірук.

Коментуючи рішення США позбавили РФ можливості обслуговувати її суверенний борг, він пояснив, що такий крок не надто відчутно вплине на російську економіку. За словами експерта, сам по собі держборг РФ є незначним: країна-агресор мала величезні прибутки від продажу енергоносіїв, і її бюджет був профіцитний.

Крім того, РФ і так не може зараз вийти на ринок запозичень через санкції.

– За таких обставин, чи оголошено дефолт чи ні, це принципово не впливає на поточну ситуацію з економікою РФ, – заявив експерт.

Як відомо, Євросоюз досі не запровадив шостий пакет санкцій проти Росії через відсутність консенсусу щодо нафтового ембарго. Проти згоди щодо ембарго здебільшого виступає Угорщина.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель запевняв, що питання заборони на поставки російської нафти буде вирішено на наступному засіданні Євроради у понеділок, 30 травня.