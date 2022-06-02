Червень, 02 в 13:15

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок рішуче заявила, що хоче, щоб Україна виграла війну проти Росії.

Про це вона сказала в ефірі німецького телеканалу ZDF.

Так, Бербок погодилася з недавнім висловлюванням канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не має виграти війну.

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– Звичайно, Росія має не лише не виграти цю війну, а стратегічно її програти. Росія порушує міжнародне право. Вони (росіяни – Ред.) хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна за жодних обставин не має програти – отже, Україна повинна перемогти, – сказала Анналена Бербок.

А ще глава МЗС Німеччини закликала до розслідування воєнних злочинів російської армії на території України.

Бербок розповіла про своє перебування у Бучі Київської області та показала фотографію 16-річного підлітка, вказавши, що його російські військові навмисно вбили пострілом у груди.

– Усі ці військові злочини означають, що діти, люди більше ніколи не житимуть. Ми не забудемо жодної жертви, – сказала Бербок.

Нині Німеччина відправляє до кримінального суду вісім своїх представників.

Раніше очільниця МЗС Німеччини заявила, що постачання Україні систем ППО Iris-T може зайняти місяці. Канцлер Шольц оголосив про постачання систем ППО Iris-T в Україну під час дебатів у Бундестазі.

Фото: Олексій Кулеба