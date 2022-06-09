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Для скорочення доходів РФ: країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Для скорочення доходів РФ: країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту
Фото: Офіс президента

Країни Великої сімки обговорюють ліміти вартості на російську нафту. Це один з економічних засобів, спрямованих на скорочення доходів країни-агресора Російської Федерації, заявив президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що група Макфола-Єрмака пропонує як один з варіантів обмеження імпорту нафти використовувати спеціальний тимчасовий режим:

  • регульований податок на імпорт російської нафти;
  • контрольований режим продажу та купівлі;
  • спеціальний ескроу-рахунок (або умовний рахунок зберігання), на який спрямовуватимуть кошти від російського імпорту;
  • окремі механізми вартості для кожної категорії нафти та нафтопродуктів.

Він також зазначив, що Європарламент рекомендував надати Україні зброю відповідно до потреб, висловлених нашою країною, а також статус кандидата у члени ЄС. За відповідне рішення проголосували 438 євродепутатів, сказав Єрмак.

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Європарламент підтримав розслідування воєнних злочинів російської армії, скоєних в Україні, зокрема, закликаючи до створення спеціального Трибуналу ООН.

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