Для скорочення доходів РФ: країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту
Країни Великої сімки обговорюють ліміти вартості на російську нафту. Це один з економічних засобів, спрямованих на скорочення доходів країни-агресора Російської Федерації, заявив президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що група Макфола-Єрмака пропонує як один з варіантів обмеження імпорту нафти використовувати спеціальний тимчасовий режим:
- регульований податок на імпорт російської нафти;
- контрольований режим продажу та купівлі;
- спеціальний ескроу-рахунок (або умовний рахунок зберігання), на який спрямовуватимуть кошти від російського імпорту;
- окремі механізми вартості для кожної категорії нафти та нафтопродуктів.
Він також зазначив, що Європарламент рекомендував надати Україні зброю відповідно до потреб, висловлених нашою країною, а також статус кандидата у члени ЄС. За відповідне рішення проголосували 438 євродепутатів, сказав Єрмак.
Європарламент підтримав розслідування воєнних злочинів російської армії, скоєних в Україні, зокрема, закликаючи до створення спеціального Трибуналу ООН.