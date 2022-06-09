Для скорочення доходів РФ: країни G7 обговорюють ліміти цін на російську нафту

Червень, 09 в 13:20

Країни Великої сімки обговорюють ліміти вартості на російську нафту. Це один з економічних засобів, спрямованих на скорочення доходів країни-агресора Російської Федерації, заявив президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що група Макфола-Єрмака пропонує як один з варіантів обмеження імпорту нафти використовувати спеціальний тимчасовий режим:

регульований податок на імпорт російської нафти;

контрольований режим продажу та купівлі;

спеціальний ескроу-рахунок (або умовний рахунок зберігання), на який спрямовуватимуть кошти від російського імпорту;

окремі механізми вартості для кожної категорії нафти та нафтопродуктів.

Він також зазначив, що Європарламент рекомендував надати Україні зброю відповідно до потреб, висловлених нашою країною, а також статус кандидата у члени ЄС. За відповідне рішення проголосували 438 євродепутатів, сказав Єрмак.

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Європарламент підтримав розслідування воєнних злочинів російської армії, скоєних в Україні, зокрема, закликаючи до створення спеціального Трибуналу ООН.