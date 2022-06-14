Без втручання НАТО війну в Україні не зупинити – американські експерти

Червень, 14 в 19:57

Американській військові експерти під час дискусії Точки тиску: де вирішується війна в Україні, організованої Атлантичною радою у Вашингтоні, висловили своє бачення – якою була підтримка Заходу та що ще потрібно Києву для перемоги над Москвою.

Зокрема, колишній головнокомандувач союзними силами США та НАТО (1997-2000), генерала у відставці Веслі Кларк вважає, що без прямого втручання сил Альянсу зупинити російську агресію проти України неможливо.

– Ідея генсека Єнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована ще у 1990-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання Альянсу, – наголосив він.

На його думку, це залежатиме від рішучості національних лідерів, і згадав, як 24 березня 1999 року війська Альянсу без формальної згоди Радбезу ООН почали операцію в охопленій війною Югославії.

Зараз дивляться

– Станом на зараз увесь Альянс навряд чи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення, – заявив у свою чергу генерал армії США у відставці, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (2013-2016) Філіп Брідлав.

Він наголосив, що США мають надавати Україні більше озброєння, оскільки останній транш військової допомоги був недостатнім.

– США оголосили, що передають Україні РСЗВ. Але це лише чотири вогневі одиниці. Також ми надаємо 84 снаряди. Цих боєприпасів не вистачить навіть на день. Крім того, ми збираємося чекати, поки завершаться навчання, перш ніж почнемо рухатись далі. Але ми могли б робити це одночасно – вже зараз переносити ракетні системи на поле бою, щоб коли навчання завершаться, ЗСУ змогли одразу використовувати РСЗВ, – вважає Брідлав.

Також, на його думку, США можуть підтримати Україну засобами протиповітряної оборони та крилатими ракетами берегової оборони, незважаючи на те, що вони частково надані іншими членами НАТО.

Водночас Кларк наголошує, що і США, і їхні партнери не мають на сьогодні необхідної кількості озброєння, яке вони могли би передати без використання власних стратегічних запасів.

Він згадав заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, який сказав, що наразі потрібно 1 000 гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків та 2 000 одиниць бронетанкової техніки, запевнивши, що цього озброєння немає на складах.

– Це факт. Ми також не дамо літаків, ми не забезпечимо протиповітряну оборону. Ми навіть досі не доставили ці чотири ракетні установки HIMARS, і ми не доставимо їх протягом іще місяця. Про що тут можна говорити? – наголосив Кларк.

Брідлав у свою чергу визнав, що Україна суттєво недоозброєна – у співвідношенні 10 до одного.

– Захід провалює вчасне надання допомоги Україні. Ми бачимо, що Росія збільшує свою вогневу спроможність, тоді як Україна перебуває в режимі спаду. Наступ завдає величезних збитків для обох армій, але Україна не може дозволити собі такі втрати, – зазначив генерал у відставці.

Американський дипломат, колишній заступник глави Пентагону Ерік Едельман вважає, що позиція США у цій війні суттєво вплине на відносини з іншими державами.

– Наш урок має бути наступним: ви заплатите дуже серйозну ціну, вона може стати непосильною для вас. Захід стоятиме на стороні тих, кого він обіцяв підтримувати і кому гарантував допомогу, – підсумував Едельман.

15 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться третя зустріч Контактної групи міністрів оборони країн світу щодо військової допомоги Україні. Її проведе глва Пентагону Ллойд Остін.