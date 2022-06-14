Червень, 14 в 18:47

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить постачання Збройним силам України сучасного озброєння.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німеччина постачала Україні зброю від початку масштабного вторгнення Росії. Шольц розуміє, наскільки Україні важливо наразі отримати додаткове озброєння для оборони.

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– На цьому критичному етапі ми значно розширюємо нашу підтримку: серед іншого ми поставимо Україні сучасну зенітну систему та радар виявлення артилерійських знарядь, – сказав канцлер.

За його словами, постачання зброї здійснюватиметься у координації з європейськими партнерами та партнерами по НАТО. Він також додав, що Берлін посилить свою присутність на східному фланзі НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Шольца за зволікання у постачанні озброєння і закликав Берлін не ставити відносини з Росією вище за оборону України.

– Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд мають вирішити: не може бути компромісу між Україною та відносинами з Росією, – заявив Зеленський.

Шольц у відповідь сказав, що українські військові мають спочатку пройти навчання на новому озброєнні, яке їм не знайоме.

Раніше повідомлялося, що у Берліні офіційно поки що не називають дату можливого візиту канцлера до Києва.