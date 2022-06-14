Червень, 13 в 21:14

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що він надто зволікав із постачанням озброєння, яке раніше обіцяли Україні.

Про це повідомляє місцеве видання Handelsblatt.

Шольц нагадав, що Збройні сили України необхідно навчати поводженню із сучасними та складними системами озброєнь.

Зараз дивляться

– Йдеться про справді важке обладнання. Вони повинні бути в змозі використовувати його, вони повинні бути добре навчені для цього, що зараз і відбувається у Федеративній Республіці Німеччини, – сказав Шольц.

Шольц запевнив, що в Україну поїде вся зброя, яку обіцяли.

Крім того, є озброєння на складах, яке також готується до відправлення.

Україна вже давно звинувачує уряд Німеччини у нерішучості у постачанні зброї.

– Викликає розчарування той факт, що постачання зброї з Німеччини здійснюється дуже повільно, – раніше заявив посол у Берліні Андрій Мельник.

Варто зазначити, що восени цього року Україна повинна отримати від Німеччини надсучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ще 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив рішення про передачу Україні систем IRIS-T.

Раніше повідомлялося, що в червні Україна може отримати від Німеччини самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000. А в липні-серпні надійдуть німецькі зенітні самохідні установки Gepard.