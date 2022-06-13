Україна – кандидат в ЄС: Зеленський скоординувався з президентами Польщі та Словаччини
У понеділок, 13 червня, президент Володимир Зеленський обговорив з главами Польщі Анджеєм Дудою та Словаччини Зузаною Чапутовою координацію дій щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Про це повідомив голова канцелярії Польщі Якуб Кумох.
– Дуже важлива розмова президентів Зеленського, Дуди та Чапутової. Вони обговорили координацію діяльності, щоб надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, – написав Кумох у пості, опублікованому на його сторінці у Twitter.
Bardzo ważna rozmowa prezydentów????????????????????????. @AndrzejDuda @ZelenskyyUa @ZuzanaCaputova omówili koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE ????????. PAD mówił https://t.co/wI06htw5ev. o niedawnej wizycie w ????????????????. Omawiano kolejne kroki.Зараз дивляться
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— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 13, 2022
Тим часом Зеленський повідомив у себе в соцмережах, що Словаччина та Польща активно допомагають українській армії, а також громадянам України, які вимушені виїхати за кордон, починаючи з перших днів війни.
– Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку та потужну адвокатуру серед держав-членів ЄС євроінтеграційного руху України, – наголосив він.