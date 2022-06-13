Червень, 13 в 20:23

У понеділок, 13 червня, президент Володимир Зеленський обговорив з главами Польщі Анджеєм Дудою та Словаччини Зузаною Чапутовою координацію дій щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомив голова канцелярії Польщі Якуб Кумох.

– Дуже важлива розмова президентів Зеленського, Дуди та Чапутової. Вони обговорили координацію діяльності, щоб надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, – написав Кумох у пості, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Bardzo ważna rozmowa prezydentów????????????????????????. @AndrzejDuda @ZelenskyyUa @ZuzanaCaputova omówili koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE ????????. PAD mówił https://t.co/wI06htw5ev. o niedawnej wizycie w ????????????????. Omawiano kolejne kroki. Зараз дивляться ???????????????????????????????? pic.twitter.com/cBHpIwl2wp — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 13, 2022

Тим часом Зеленський повідомив у себе в соцмережах, що Словаччина та Польща активно допомагають українській армії, а також громадянам України, які вимушені виїхати за кордон, починаючи з перших днів війни.