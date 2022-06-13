Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна – кандидат в ЄС: Зеленський скоординувався з президентами Польщі та Словаччини

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна – кандидат в ЄС: Зеленський скоординувався з президентами Польщі та Словаччини
Фото: Офіс президента

У понеділок, 13 червня, президент Володимир Зеленський обговорив з главами Польщі Анджеєм Дудою та Словаччини Зузаною Чапутовою координацію дій щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомив голова канцелярії Польщі Якуб Кумох.

– Дуже важлива розмова президентів Зеленського, Дуди та Чапутової. Вони обговорили координацію діяльності, щоб надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, – написав Кумох у пості, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Тим часом Зеленський повідомив у себе в соцмережах, що Словаччина та Польща активно допомагають українській армії, а також громадянам України, які вимушені виїхати за кордон, починаючи з перших днів війни.

– Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку та потужну адвокатуру серед держав-членів ЄС євроінтеграційного руху України, – наголосив він.

Читайте
Україна та Молдова, ймовірно, отримають статус кандидатів ЄС з умовами – Йозвяк

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка