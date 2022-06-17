Російський корабель двічі порушував територіальні води Данії
Російський військовий корабель двічі порушував територіальні води Данії на північ від острова Борнгольм у Балтійському морі, де проходив фестиваль демократії, на якому були присутні високопосадовці та бізнесмени.
Про це пише британське видання The Guardian.
Російський військовий корабель без дозволу увійшов до води Данії о 00:30 за Гринвічем у п’ятницю і ще раз за кілька годин, йдеться у заяві збройних сил.
– Глибоко безвідповідальна, груба і абсолютно неприйнятна російська провокація посеред #fmdk, – написав у Twitter міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод, маючи на увазі Данський фестиваль демократії.
Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand
En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk
Bøllemetoder virker ikke mod Danmark
Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022
Варто зазначити, що на фестивалі були присутні сам Кофод та прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.
– Методи залякування не працюють проти Данії, – сказав Кофод.
Він також додав, що для пояснень було викликано російського посла.
– Ми маємо визнати, що Балтійське море стає зоною високої напруженості, – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.
Нагадаємо, що минулого місяця Україна почала отримувати ракети Harpoon з Данії.
У п’ятницю в ЗСУ заявили, що завдали удару цими ракетами по російському військово-морському буксиру в Чорному морі.