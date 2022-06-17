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Російський корабель двічі порушував територіальні води Данії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російський корабель двічі порушував територіальні води Данії
Фото: Depositphotos

Російський військовий корабель двічі порушував територіальні води Данії на північ від острова Борнгольм у Балтійському морі, де проходив фестиваль демократії, на якому були присутні високопосадовці та бізнесмени.

Про це пише британське видання The Guardian.

Російський військовий корабель без дозволу увійшов до води Данії о 00:30 за Гринвічем у п’ятницю і ще раз за кілька годин, йдеться у заяві збройних сил.

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– Глибоко безвідповідальна, груба і абсолютно неприйнятна російська провокація посеред #fmdk, – написав у Twitter міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод, маючи на увазі Данський фестиваль демократії.

Варто зазначити, що на фестивалі були присутні сам Кофод та прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

– Методи залякування не працюють проти Данії, – сказав Кофод.

Він також додав, що для пояснень було викликано російського посла.

– Ми маємо визнати, що Балтійське море стає зоною високої напруженості, – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

Нагадаємо, що минулого місяця Україна почала отримувати ракети Harpoon з Данії.

У п’ятницю в ЗСУ заявили, що завдали удару цими ракетами по російському військово-морському буксиру в Чорному морі.

Джерело: The Guardian
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