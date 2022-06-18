Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

Червень, 18 в 16:32

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з початку його правління надала Україні військову допомогу на суму $6,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.

Відомство відзвітувало про виділення озброєння та військової техніки Україні, а також боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги.

Там нагадали, що Пентагон 15 червня оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі $1 млрд. Це буде дванадцяте постачання обладнання із запасів Пентагона з серпня 2021 року.

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Допомога США у сфері безпеки, надана Україні, включає:

понад 1 400 зенітних систем Stinger;

понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;

РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;

понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 протиартилерійські радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари повітряного спостереження;

дві системи Harpoon берегової оборони;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні безпечні системи зв’язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

медичне забезпечення, включаючи аптечки;

устаткування проти електронних перешкод;

польова техніка та запчастини;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту.

Пакет військової допомоги від США від 1 червня, що включав системи HIMARS, розміром у $700 млн. Зазначається, що майже одразу після цього невелика група українських військових розпочала навчання на HIMARS.

Джерело: Пентагон