Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з початку його правління надала Україні військову допомогу на суму $6,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.
Відомство відзвітувало про виділення озброєння та військової техніки Україні, а також боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги.
Там нагадали, що Пентагон 15 червня оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі $1 млрд. Це буде дванадцяте постачання обладнання із запасів Пентагона з серпня 2021 року.
Допомога США у сфері безпеки, надана Україні, включає:
- понад 1 400 зенітних систем Stinger;
- понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
- понад 20 000 інших протитанкових систем;
- понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
- РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 протиартилерійські радари;
- чотири контрмінометних радари;
- чотири радари повітряного спостереження;
- дві системи Harpoon берегової оборони;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні безпечні системи зв’язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- медичне забезпечення, включаючи аптечки;
- устаткування проти електронних перешкод;
- польова техніка та запчастини;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту.
Пакет військової допомоги від США від 1 червня, що включав системи HIMARS, розміром у $700 млн. Зазначається, що майже одразу після цього невелика група українських військових розпочала навчання на HIMARS.
Джерело: Пентагон