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Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
HIMARS
Фото: Getty Images

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з початку його правління надала Україні військову допомогу на суму $6,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.

Відомство відзвітувало про виділення озброєння та військової техніки Україні, а також боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги.

Там нагадали, що Пентагон 15 червня оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі $1 млрд. Це буде дванадцяте постачання обладнання із запасів Пентагона з серпня 2021 року.

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Допомога США у сфері безпеки, надана Україні, включає:

  • понад 1 400 зенітних систем Stinger;
  • понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 000 інших протитанкових систем;
  • понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
  • РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;
  • понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;
  • 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 протиартилерійські радари;
  • чотири контрмінометних радари;
  • чотири радари повітряного спостереження;
  • дві системи Harpoon берегової оборони;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні безпечні системи зв’язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • медичне забезпечення, включаючи аптечки;
  • устаткування проти електронних перешкод;
  • польова техніка та запчастини;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

У Пентагоні зазначили, що Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту.

Пакет військової допомоги від США від 1 червня, що включав системи HIMARS, розміром у $700 млн. Зазначається, що майже одразу після цього невелика група українських військових розпочала навчання на HIMARS.

Джерело: Пентагон

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