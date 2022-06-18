Червень, 18 в 14:53

Сім російських військових кораблів пройшли поблизу островів Ідзу на південь від Токіо цього тижня. Про це повідомило видання Kyodo з посиланням на повідомлення Міноборони Японії.

Зазначається, що наразі Японія перебуває в готовності через посилення військової активності Росії та Китаю поблизу її території.

Судна, які відпливли на південь від Хоккайдо в Тихому океані, були помічені в морі поблизу безлюдних островів Ідзу з четверга по п’ятницю. Це перший випадок появи російського військового корабля в цьому районі з жовтня минулого року. Тоді 10 військових кораблів з Китаю та Росії пройшли біля Японського архіпелагу.

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За даними Об’єднаного штабу, за пересуванням російських військових кораблів стежили судна та патрульна авіація Морської самооборони.

Об’єднаний штаб також повідомив, що два китайські ракетні есмінці вийшли в Японське море після проходження Цусімської протоки біля Кюсю і пройшли через протоку Соя в Охотське море.

Напередодні повідомлялося, що російський військовий корабель двічі порушував територіальні води Данії на північ від острова Борнгольм у Балтійському морі, де проходив фестиваль демократії, на якому були присутні високопосадовці та бізнесмени.

Російський військовий корабель без дозволу увійшов до вод Данії о 00:30 за Гринвічем у п’ятницю і ще раз за кілька годин, йдеться у заяві збройних сил.

Джерело: Kyodo News