У НАТО не бачать підвищення готовності ядерних сил Росії

Червень, 19 в 13:44

Північноатлантичний альянс (НАТО) не бачить підвищеної готовності ядерних сил Росії, але вважає небезпечним і безвідповідальним брязкання Кремля ядерною зброєю. Про це в інтерв’ю німецькому Bild заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

— Ми не бачимо підвищення готовності в російських ядерних силах. І все-таки російське брязкання ядерною зброєю – небезпечне і безвідповідальне, – сказав він.

За його словами, Путін повинен знати, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід розв’язувати.

— Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі країни-члени Альянсу, – додав генсек.

За даними SIPRI, приблизно 2000 ядерних боєголовок у світі перебували у стані підвищеної боєготовності минулого року, причому майже всі вони належали Росії або США.

Зараз дивляться

Нещодавно представниця російського МЗС Марія Захарова приступила до погроз Польщі через ідею депутата Європарламенту Радослава Сікорського передати Україні ядерну зброю.

Вона заявила, що це ставить “під удар” народ Польщі. За її словами, польські політики начебто “виявляють екстремістську ідеологію” та “розпалюють конфлікти”.

Раніше посол Росії у Великій Британії Андрій Келін сказав, що не вірить у застосування Кремлем ядерної зброї проти України. Келін сказав, що РФ має жорсткі умови її використання, як наявність загрози існування держави.