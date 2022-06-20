Червень, 20 в 15:59

У понеділок, 20 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі дещо подешевшав автогаз. Водночас ціни на бензин порівняно з вихідними майже не змінилися.

Так, за літр бензину марки А-95 сьогодні потрібно в середньому заплатити 7,89 злотих (51, 57 грн за курсом Національного банку України). У суботу літр цього пального коштував 7,90 злотих, а в неділю – 7,89 злотих.

Середня вартість бензину марки А-98 у Польщі сьогодні становить 8,31 злотих/літр (54,3 грн за курсом НБУ). Протягом вихідних це пальне можна було придбати за середньою ціною 8,32 злотих/літр (у суботу) та 8,33 злотих/літр (у неділю).

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Середня вартість літра дизельного палива сьогодні становить 8,51 злотих (55,6 грн). У суботу літр дизеля в середньому коштував 8,12 злотих, а в неділю його вартість підскочила до 8,59 злотих.

Трохи зросла вартість преміального дизпалива – до 7,97 злотих за літр (52,1 грн за курсом Нацбанку). У суботу це паливо можна було в середньому придбати на АЗС Польщі за ціною 7,92 злотих/літр, у неділю – 7,94 злотих/літр.

Автогаз (LPG) водії в Польщі сьогодні можуть купити в середньому за 3,52 злотих/літр (23 грн). Протягом вихідних автогаз коштував 3,54 злотих/літр. Тобто ціни змінилися несуттєво.

У деяких воєводствах Польщі бензин можна знайти за трохи нижчою вартістю, ніж середня. Наприклад, у Малопольському воєводстві середня вартість літра бензину А-95 становить 7,87 злотих (51,4 грн), бензину А-98 – 7,92 злотих (51,8 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві за літр бензину А-95 потрібно в середньому заплатити 7,13 злотих (46,6 грн), бензину А-98 – 8,05 злотих (52,6 грн).

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Вартість бензину в Україні

Ціни на пальне в Україні станом на 20 червня не змінилися.

Бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 50,76 грн/л, а бензин категорії А-92 – за 51,50 грн/л. Бензин категорії А-95+ можна придбати за 51,56 грн.

Середня ціна дизельного пального становить 56,58 грн/л. Ціни на автогаз по країні становлять 42,04 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl