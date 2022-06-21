Артилерія, РСЗВ та комплекти ППО: Німеччина готова надати Україні нове озброєння
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Німеччина готова виділити Україні нове озброєння, серед якого є самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що це дуже потрібна військова допомога для нашої армії. У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:
- 30 самохідних артилерійських установок Gepard;
- комплекти ППО IRIS-T SLM;
- три реактивні системи залпового вогню Mars з боєприпасами;
- бронетранспортери М113;
- радіолокаційні станції виявлення артилерії Cobra;
- 500 зенітних ракет Stinger та багато іншого.
Список містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу та промисловими підприємствами:
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- 3 тис. патронів Panzerfaust 3;
- 14,9 тис. протитанкових мін;
- 2 700 STRELA;
- 16 млн набоїв до стрілецької зброї;
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;
- 100 тис. ручних гранат;
- 350 тис. детонаторів;
- 23 тис. бойових шоломів;
- 178 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 100 наметів;
- 12 генераторів та інше, включаючи медичні матеріали та пальне.