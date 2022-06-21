Червень, 21 в 16:03

Німеччина готова виділити Україні нове озброєння, серед якого є самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що це дуже потрібна військова допомога для нашої армії. У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:

30 самохідних артилерійських установок Gepard;

комплекти ППО IRIS-T SLM;

три реактивні системи залпового вогню Mars з боєприпасами;

бронетранспортери М113;

радіолокаційні станції виявлення артилерії Cobra;

500 зенітних ракет Stinger та багато іншого.

Список містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу та промисловими підприємствами:

Зараз дивляться