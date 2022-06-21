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Артилерія, РСЗВ та комплекти ППО: Німеччина готова надати Україні нове озброєння

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Артилерія, РСЗВ та комплекти ППО: Німеччина готова надати Україні нове озброєння
Фото: Getty Images

Німеччина готова виділити Україні нове озброєння, серед якого є самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що це дуже потрібна військова допомога для нашої армії. У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:

  • 30 самохідних артилерійських установок Gepard;
  • комплекти ППО IRIS-T SLM;
  • три реактивні системи залпового вогню Mars з боєприпасами;
  • бронетранспортери М113;
  • радіолокаційні станції виявлення артилерії Cobra;
  • 500 зенітних ракет Stinger та багато іншого.

Список містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу та промисловими підприємствами:

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  • 3 тис. патронів Panzerfaust 3;
  • 14,9 тис. протитанкових мін;
  • 2 700 STRELA;
  • 16 млн набоїв до стрілецької зброї;
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;
  • 100 тис. ручних гранат;
  • 350 тис. детонаторів;
  • 23 тис. бойових шоломів;
  • 178 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
  • 100 наметів;
  • 12 генераторів та інше, включаючи медичні матеріали та пальне.
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