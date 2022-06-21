Червень, 21 в 16:26

У вівторок, 21 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі трохи здорожчав бензин марки А-98. Водночас ціни на автогаз за добу не змінилися.

Так, бензин А-98 сьогодні можна в середньому придбати за 8,36 злотих/літр (55,3 грн за курсом Національного банку України), тоді як напередодні це пальне коштувало 8,31 злотих/літр.

Водночас за добу не змінилася вартість бензину марки А-95: літр можна придбати в середньому за 7,89 злотих (52,1 грн за курсом НБУ).

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Трохи подешевшало дизельне паливо: сьогодні літр можна придбати за середньою ціною 8,49 злотих (56,1 грн). Напередодні літр цього пального коштував 8,51 злотих.

Проте зросла середня вартість преміального дизпалива – до 7,99 злотих/літр (52,8 грн за курсом Нацбанку), тоді як напередодні літр коштував 7,97 злотих.

Середня вартість автогазу (LPG) не змінилася і становить 3,52 злотих/літр (23,3 грн).

У деяких воєводствах Польщі пальне на АЗС можна придбати трохи дешевше, ніж середня вартість.

Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві середня вартість бензину А-95 сьогодні становить 7,68 злотих/літр (50,8 грн), дизпалива – 7,87 злотих/літр (52 грн).

У Вармінсько-Мазурському воєводстві середня вартість бензину марки А-95 становить 6,94 злотих/літр (45,9 грн), бензину А-98 – 8,05 злотих/літр (53,2 грн).

Бензин А-98 здорожчав, автогаз без змін: скільки коштує пальне на АЗС Польщі / 2 фотографии

Вартість пального в Україні

Ціни на бензин А-95 в Україні станом на 21 червня стартують від 51,25 грн за літр, на дизельне паливо – від 55,66 грн за літр, а на автогаз – від 40,99 грн.

Ціни варіюються залежно від регіону. Найдешевше бензин можна купити у Волинській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl