У Білорусі оголосили “мобілізаційні навчання” на кордоні з Україною до 1 липня

Червень, 22 в 13:35

Міністерство оборони Білорусі оголосили про “мобілізаційні навчання” у Гомельській області, яка межує з Україною. Як повідомляє провладне білоруське інформагентство Белта, вони триватимуть з 22 червня до 1 липня.

— Навчання щорічне, торік аналогійне провели з військовими комісаріатами Могилівської області. Мета — перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням, — йдеться в повідомленні.

Білоруські військові залучать на збори військовозобов’язаних запасу. Комісаріати хочуть “відпрацювати” питання оповіщення та відправки громадян у військові частини.

У цих навчаннях планується задіяти сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі.

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Раніше стало відомо, що ЗС Білорусі продовжили свої військові навчання щонайменше до 16 червня.

Напередодні радник очільника МВС Ростислав Смірнов оцінив можливість нападу Білорусі на Україну. За його словами, наразі це малоймовірно, на що вказує декілька факторів.

За його словами, у білоруських збройних сил немає жодної мотивації, а в білоруській армії немає контрактників. Ще одним чинником, що унеможливлює наступ на Україну, є озброєння, якого в Білорусі немає, вважає радник глави МВС.

Джерело: Белта