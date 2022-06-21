Червень, 21 в 20:13

Можливість нападу Білорусі на Україну є малоймовірною, на що вказує декілька факторів.

Про це розповів радник очільника МВС Ростислав Смірнов в ефірі національного телемарафону.

Він прокоментував підвищену загрозу обстрілів, про яку українська влада повідомила у зв’язку із наближенням до символічної для Росії дати – 22 червня.

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– В першу чергу, основна задача – залякати нас, а друге – це умовна помста. Ми маємо розуміти, що ця помста не пов’язана з тими самими вишками (так звані “вишкі Бойка”, бурильні установки в Чорному морі, – Ред.), чи ще з чимось. Це просто помста за наше існування, тому що в їхній свідомості ми не маємо існувати, нас немає як держави. Саме тому вони прийшли до нас з війною, саме тому вони обстрілюють наші мирні міста, – сказав він.

Ростислав Смірнов також прокоментував можливість того, що в атаку на Україну піде Білорусь, розмови про що останнім часом знову актуалізувались.

– Ми готові до будь-яких сценаріїв. Ми зводимо фортифікаційні споруди, ми готуємо декілька ліній оборони, у нас є резервні війська, які тільки чекають, коли ворог подумає про вхід з північної сторони. Це по-перше. А по-друге, я вважаю, що ймовірність входу Білорусі у цю війну є надзвичайно малоймовірною, – сказав він.

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що на неможливість наступу Білорусі вказує декілька факторів.

По-перше, це кількість військ. Білорусь не має достатньої кількості військ, щоб переходити в атаку на міста-мільйонники, вважає Смірнов.

– Численність військ складає близько 45 тис., але ми маємо розуміти, що реально кордон зможуть перейти максимум до 10 тисяч, – пояснив він.

По-друге, у білоруських збройних сил немає жодної мотивації, стверджує Смірнов, а в білоруській армії немає контрактників. По-третє, чинником, що унеможливлює наступ на Україну є озброєння, якого в Білорусі немає, вважає радник глави МВС.

– Їм зараз не допоможе Росія. Якби вони могли зайти, вони б заходили, коли росіяни були тут уже під Києвом, тоді вони мали кращий шанс, щоб зайти (на територію України, – Ред.), – пояснює він.

Він вважає, що розбита російська армія продемонструвала Білорусі нездатність успішного наступу на Україну.

– Якби Лукашенко міг увійти, то він би це зробив вже давно. Він цього не може зробити, тільки тому, що йому не дадуть. Наша розвідка казала, що такий наказ вже навіть був, але дуже багато з військового керівництва Білорусі подало рапорт про відставку та саботувало наказ, – сказав Смірнов.

На його думку, якщо цього разу білоруси постануть проти Лукашенка, то Росія не зможе допомогти розігнати акції протесту.

Напередодні радники керівника Офісу президента України Олексій Арестович та Михайло Подоляк запевнили, що найближчим часом не варто очікувати нападу на Україну з боку Білорусі.