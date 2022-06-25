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Джонсон заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення підтримки України могло б бути серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання в радіоефірі BBC.

— Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона стає надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і пішов би, – сказав Джонсон.

Водночас прем’єр Британії наголосив, що “не бачить” такої ситуації.

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6 червня британський парламент не зміг оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону. Він отримав вотум довіри з рахунком 211 проти 148. У виданні зазначають, що цей відрив є досить “незначним”.

Останнім часом Джонсона неодноразово закликали піти у відставку. Спершу через скандальну вечірку на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень, а пізніше через програш консерваторів на проміжних виборах.

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Джерело: BBC
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