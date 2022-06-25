Джонсон заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення підтримки України могло б бути серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання в радіоефірі BBC.
— Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона стає надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і пішов би, – сказав Джонсон.
Водночас прем’єр Британії наголосив, що “не бачить” такої ситуації.
6 червня британський парламент не зміг оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону. Він отримав вотум довіри з рахунком 211 проти 148. У виданні зазначають, що цей відрив є досить “незначним”.
Останнім часом Джонсона неодноразово закликали піти у відставку. Спершу через скандальну вечірку на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень, а пізніше через програш консерваторів на проміжних виборах.