Червень, 27 в 23:09

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати готуються надати Україні передові засоби протиповітряної оборони.

Про це Салліван заявив на брифінгу у Білому домі.

За його словами, Збройним силам України передадуть передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

Зараз дивляться

– Я бачив звіти з конкретними подробицями про передові засоби протиповітряної оборони, які поставимо українцям. Я можу підтвердити, що ми фактично завершуємо роботу над пакетом, який включає передові засоби протиповітряної оборони. Не вдаватимуся до подробиць системи. Я почекаю, поки контракт справді не буде виконано, – сказав радник президента.

Що стосується розмови президента України Володимира Зеленського з лідерами G7, то, за словами Саллівана, його перше прохання стосувалося саме додаткових систем протиповітряної оборони, які могли б збивати російські ракети в небі.

Президент Зеленський розповів лідерам про серію ракетних ударів по Києву та іншим містам України.

– У нього були й інші прохання щодо економічної допомоги, щоб економіка України могла залишатися в основному стабільною і на плаву, – сказав Джейк Салліван.

Також до України поїдуть боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних комплексів.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні завершилася до зими, тобто – до завершення 2022 року.