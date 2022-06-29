За підтримку армії РФ: п’ять китайських компаній потрапили до чорного списку США

Червень, 29 в 18:08

Міністерство торгівлі США ввело санкції проти п’яти китайських компаній через підтримку російського оборонного і військового секторів до і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До чорного списку потрапили: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic and World Jetta (HK) Logistics.

Санкції означають заборону на експорт продукції США компаніям зі списку.

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В американському уряді наголосили, що ці обмеження мають стати потужним сигналом для інших країн, які наважаться підтримати Росію.

Водночас США прямо не звинувачує уряд чи військових Китаю у постачанні обладнання Росії, адже санкції торкнулися лише окремих компаній.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе 12 червня відхрестився від допомоги РФ у війні з Україною і звинуватив США в “погіршенні конфлікту”.

За його словами, Пекін підтримує мирні переговори, водночас припустивши, що це США та НАТО посилили конфлікт.