Єврокомісія скасувала мита й ПДВ на гуманітарну допомогу для України

Липень, 01 в 17:34

Єврокомісія скасувала митні збори та ПДВ на всі товари, що імпортуються до Євросоюзу з третіх країн та призначені для надання надзвичайної допомоги громадянам України, які постраждали від війни. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

— Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення, яке дозволяє державам-членам тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого обладнання, що призначене для життєзабезпечення українців, які постраждали від війни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, цей захід застосовуватиметься заднім числом з 24 лютого 2022 року та діятиме до 31 грудня 2022 року.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 14 млн людей, або близько 30% населення України, опинилися у становищі вимушено переміщених осіб.

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Понад 6,2 млн українців потрапили до ЄС, а майже 8 млн були змушені залишити свої домівки, але залишилися в Україні.

Ці обставини створюють тиск на держави-члени, які продовжують надавати гуманітарну допомогу великій кількості людей, які тікають від війни, а також підтримувати внутрішньо переміщених українців для запобігання голоду та хворобам.

— Війна (Росії, – Ред.) проти України спричинила нечувані страждання, але також продемонструвала глибину європейської солідарності. Цей захід допоможе країнам-членам надавати допомогу українцям, що перебувають у ЄС або у своїй країні, шляхом спрощення доставки предметів життєзабезпечення. Це абсолютно правильні дії, – сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Як йдеться у роз’ясненні Єврокомісії, митні збори та ПДВ не збиратимуться з товарів, що імпортовані до країн ЄС за участю державних установ, включаючи лікарні та місцеві органи влади, або доброчинними чи гуманітарними організаціями, які діють за дозволом національних органів влади.