Липень, 04 в 13:00

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосить про масштабний пакет допомоги для післявоєнної відбудови України на конференції в Лугано (Швейцарія). Крім того, вона анонсує проведення в Британії в 2023 році наступної конференції з відновлення нашої країни.

Як поінформували в британському МЗС, Лондон працюватиме з урядом України та союзниками над організацією Конференції з відновлення України в 2023 році.

Представники Британії увійдуть до наглядової ради, щоб допомогти в координації дій з відбудови України. З огляду на це в Лондоні відкриють спеціальний офіс.

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– Відновлення України після загарбницької війни Росії стане символом перемоги демократії над автократією. Це покаже Путіну, що його спроби зруйнувати Україну лише створили сильнішу, процвітаючу та більш об’єднану націю. Велика Британія рішуче підтримує територіальну цілісність України та залишатиметься на боці України, у міру того як вона стає сильною, процвітаючою та передовою демократією. Ми лідирували у підтримці України під час війни та продовжимо лідирувати у підтримці плану українського уряду щодо відновлення та розвитку країни, – процитували в МЗС частину майбутнього виступу Трасс на конференції в Лугано.

У британському МЗС уточнили, що український лідер Володимир Зеленський попросив Британію про підтримку у відновленні столиці України та Київської області. А тому Лондон “працюватиме як ключовий міжнародний партнер у координації відновлювальних робіт Києва та області”.

Щодо пакету підтримки, який анонсує Трасс, він передбачає залучення досвіду Британії та британського бізнесу для прискорення відновлення економіки України після війни. Йдеться про такі кроки:

• Негайна допомога для підтримки економіки України на плаву та перемоги у війні, надання економічної підтримки та гуманітарної допомоги, а також допомога у якнайшвидшому відновленні сіл, селищ та міст, зруйнованих військами РФ.

• Заохочення британських підприємств ділитися своїм досвідом та інвестиціями для відбудови України.

• Використання впливу Лондона в міжнародних фінансових установах, зокрема в Європейському банку реконструкції та розвитку, для надання Києву фінансової допомоги та гарантій за кредитами.

• Підтримка зусиль України щодо поглиблення демократії, стимулювання модернізації та реформ, зокрема у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, прозорих процесів закупівель та електронного уряду.

– У довгостроковій перспективі Велика Британія поділиться економічним та фінансовим досвідом, щоб перетворити Україну на глобальний центр інвестицій, підприємництва та передових технологій, – наголосили в МЗС країни.

У відомстві уточнили, що Британія погодилася надати гарантії на суму $1,5 млрд як багатоцільовий кредит і понад $120 млн у вигляді двосторонньої підтримки. Лондон також обіцяє використати свій досвід у фінансовому секторі для залучення інвестицій в нашу державу.

Під час конференції Трасс повідомить, що Лондон пропонує надати $950 млн у вигляді кредиту Світового банку та $121 млн як гранти фінансової підтримки через мультидонорський трастовий фонд Світового банку та Національний банк України.

Крім того, Британія готова надати третю гарантію на суму до $525 млн нового кредиту Світового банку для України. Трасс також озвучить пропозицію виділити £10 млн до Фонду підтримки енергетики для підтримки Кабінету Міністрів України у проведенні ремонту енергетичної інфраструктури.

На додачу до цього Британія пропонує гарантію кредиту ЄБРР на £41 млн для Укренерго та негайну допомогу в розмінуванні на суму £37 млн.

Пропонується співпраця для надання практичної допомоги малому бізнесу в Україні в адаптації, виживанні та зростанні під час війни.

Як відомо, в понеділок, 4 липня, в швейцарському місті Лугано стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022). На ній буде представлено проєкт Плану відновлення України.

Джерело: МЗС Великої Британії