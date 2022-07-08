Липень, 08 в 20:58

В України є потенціал розробки зброї, яку можна порівняти з американською ракетною артилерійською системою HIMARS та західними зразками дронів.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– У нас великий науково-технічний потенціал. У нас була дуже хороша виробнича база. Сподіваюсь, основну частину обладнання та персоналу встигли евакуювати з тих підприємств, які входили у воєнно-промисловий комплекс України, – зазначив він.

За словами експерта, в теперішніх умовах великого внутрішнього переміщення громадян та евакуації людей з прифронтових зон або територій, які зазнали обстрілів з боку РФ, дуже проблематично організовувати виробництво зброї.

Зараз дивляться

– Сьогодні його, на жаль, немає. Але потенціал є. Я порівнював наш снаряд для системи Смерч РСЗВ Ольха М з HIMARS. І він за своїми характеристиками навіть кращий, ніж боєприпас, який застосовують для американської реактивної системи, – каже Жданов.

Так, дальність HIMARS – 70 км, а Смерч РСЗВ Ольха М летить на 110 км. Але точність у них приблизно однакова.

Експерт впевнений, що проблема у тому, що до війни Україна не виробила достатню кількість ракет, щоб сьогодні завдавати ударів противнику високоточним боєприпасами.

– Щодо дронів, то тут ми трішки відстаємо. У нас вже є два проєкти з Туреччиною – це Bayraktar. Ми навіть встигли організувати їхнє виробництво в Україні, – додав Жданов.

Він переконаний: щоб розвити цей потенціал, має закінчитися війна.

Крім того, не варто забувати й про українську артилерію. Так, завдяки САУ Богдана українські захисники змогли звільнити острів Зміїний.

– Це перша спроба України зробити артилерійський ствол. Якщо ми освоїмо технологію виробництва артилерійський стволів, ми можемо проєктувати та виробляти для себе артилерійські системи, – підсумував він.

Раніше Жданов також зазначав, яка зброя потрібна для контрнаступу ЗСУ.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова