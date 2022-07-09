Ймовірно закінчуються резерви: РФ стягує застарілу техніку для наступу в Україні

Липень, 09 в 14:33

Російська армія перекидає резервні сили та збирає їх біля кордонів України для майбутніх наступальних операцій. Більшість нових піхотних підрозділів розгораються з бронетранспортерами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання.

За даними британської розвідки, ці бронемашини використовують як основний транспорт. Хоча МТ-ЛБ раніше використовувалися для підтримки з обох сторін, Росія довгий час вважала їх непридатними для більшості передових транспортних завдань піхоти. Найімовірніше резерви РФ вже закінчуються.

Бронетранспортери МТ-ЛБ розробили ще у 1950-х роках. Техніка має обмежену броню та оснащена лише кулеметами для захисту.

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Ще у лютому російські війська використовували БМП-2 з бронею до 33 мм, потужними 30-мм гарматами та протитанковими ракетними установками. Попри численні заяви президента РФ Володимира Путіна, російська армія почала використовувати застарілу техніку.