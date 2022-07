Канада поверне Німеччині російські турбіни для Північного потоку

Канада поверне Німеччині відремонтовані російські турбіни, необхідні для обслуговування газопроводу Північний потік-1.

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

За його словами, цей крок підтримає здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, оскільки вона продовжує відходити від російської нафти та газу.

Please see below for my statement. pic.twitter.com/YbZsn8dWmd

— Jonathan Wilkinson ???????? (@JonathanWNV) July 10, 2022