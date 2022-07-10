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Канада поверне Німеччині російські турбіни для Північного потоку

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Північний потік-2
Фото: Getty Images

Канада поверне Німеччині відремонтовані російські турбіни, необхідні для обслуговування газопроводу Північний потік-1.

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

– Канада надасть обмежений у часі і такий, що підлягає скасуванню, дозвіл Siemens Canada на повернення до Німеччини відремонтованих турбін Північного потоку-1, – заявив міністр.

За його словами, цей крок підтримає здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, оскільки вона продовжує відходити від російської нафти та газу.

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Вілкінсон каже, що дозвіл на експорт було видано після обговорень з європейськими союзниками та Міжнародним енергетичним агентством.

Водночас міністр закордонних справ країни Мелані Жолі також заявила, що Канада розширить санкції проти енергетичного сектору Росії. Нові санкції зачеплять наземний транспорт, трубопроводи, виробництво металів і транспорту, електричне, комп’ютерне та машинне обладнання.

Раніше німецькі посадовці закликали Канаду повернути турбіни, щоб позбавити Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

У Росії 8 липня заявляли, якщо турбіну повернуть, вони збільшать поставки газу в Європу. Україна ж виступає проти передачі Канадою турбіни, адже такі дії порушують санкції проти Росії.

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