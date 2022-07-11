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ЗСУ покладуть край апетитам Путіна: Кулеба про спроби Кремля нав’язати українцям громадянство РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Українцям не потрібне російське громадянство, а спроби РФ примусово нав’язати його завчасно приречені на провал. Указ глави Кремля про спрощений порядок надання російського громадянства для громадян України лише свідчить про загарбницькі апетити Володимира Путіна.

У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, Збройні сили України покладуть край цим “апетитам” за належної підтримки союзників.

– Зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії, – наголосив глава МЗС України.

Кулеба вважає, що зволікання лише сприятиме подальшим воєнним злочинам російської армії в Україні, руйнуванню миру та безпеки в інших країнах світу.

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Джерело: МЗС
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