Липень, 12 в 19:09

В результаті авіаудару США на північному заході Сирії було вбито одного з лідерів терористичного угруповання Ісламська держава Махера аль-Агала.

Військові Сполучених Штатів повідомили, що його ліквідували вранці у вівторок, 12 липня.

Згідно із заявою Центрального командування США (CENTCOM), Аль-Агал був головою ІДІЛ у Сирії.

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Там додали, що в результаті авіаудару серйозне поранення отримав також “високопоставлений чиновник ІДІЛ”, який був тісно пов’язаний з Аль-Агалом.

У заяві додається, що Аль-Агал “несе відповідальність за агресивний розвиток мереж ІДІЛ за межами Іраку та Сирії”.

— Усунення цих лідерів ІДІЛ порушить здатність терористичної організації планувати та здійснювати глобальні атаки, — йдеться у заяві полковника Джо Буччіно, про що повідомив речник CENTCOM.

Буччіно наголосив, що ІДІЛ продовжує бути загрозою для США та партнерів у регіоні.

У лютому американські військові на території Сирії ліквідували Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші – ватажка ІДІЛ.

За словами президента США Джо Байдена, лідер терористів був убитий під час рейду американських військових спеціального призначення на північному заході Сирії.

Джерело: NBC News