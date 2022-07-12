Липень, 12 в 13:14

Банківський курс гривні у Польщі на декілька копійок піднявся у ціні та становить приблизно 0,128 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати – 12,82 злотих (за середнім банківським курсом). А за курсом НБУ – 16,26 злотих.

Курс гривні у Польщі за банківськими картками трішки здорожчав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 16 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,99 польських злотих за 100 грн.

Водночас долар у польських банках здорожчав і тепер становить 4,641 польський злотий за $1. За $100 можна отримати приблизно 464,1 злотих. За курсом НБУ – 475,16 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками також здорожчав:

курс за карткою Mastercard – 467,95 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 467,84 злотих за $100.

Євро також підріс на декілька копійок і тепер становить 4,679 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 467,95 злотих. За курсом НБУ – 479,99 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками навпаки здешевшав:

курс за карткою Mastercard – 470,41 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 469,34 злотих за €100.

Детальніше про те, скільки коштує долар і євро в українських банках та на чорному ринку – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Мінфін