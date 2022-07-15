Липень, 15 в 12:58

Курс гривні у польських банках вже майже тиждень залишається незмінним. Станом на 15 липня він становить приблизно 0,127 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати – 12,74 злотих (за середнім банківським курсом). А за курсом НБУ – 16,47 злотих (більше на дев’ять копійок, ніж 14 липня).

За банківськими картками курс гривні у Польщі подорожчав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 16,33 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 16,37 польських злотих за 100 грн.

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Водночас долар у польських банках також не змінився. Він становить 4,713 польських злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 471,34 злотих. А за курсом НБУ – 481,81 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками подешевшав:

курс за карткою Mastercard – 477,67 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 478,92 злотих за $100.

Курс євро у банках здешевшав і становить 4,692 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 469,24 злотих. За курсом НБУ – 482,15 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками знизився:

курс за карткою Mastercard – 475,37 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 476,52 злотих за €100.

Крім того, Факти ICTV підготували матеріал з актуальним курсом долара і євро в українських банках та на чорному ринку.

Джерело: Мінфін