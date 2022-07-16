Липень, 16 в 14:04

Європейська комісія опублікувала плани щодо заборони імпорту російського золота. Але наразі вони не включають ювелірні вироби, про що повідомляє Politico.

Виконавчий орган ЄС почав розробляти плани щодо заборони золота з Росії після того, як минулого місяця держави G7 оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.

— Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію, – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у прес-релізі.

У проєкті пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться про “заборону купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з Росії та має були вивезені з РФ в ЄСабо в будь-яку третю країну”.

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Проте проєкт додатку до документа, отриманий Politico, свідчить, що ЄС заборонить тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проєкті немає переліку золота у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші й надалі надходитимуть до Кремля.

Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90% російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка вийшла з ЄС.

Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакету, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до РФ сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проєкті санкцій.

За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок. Потім посли ЄС можуть схвалити проєкт під час своїх зустрічей у середу чи п’ятницю.