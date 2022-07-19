Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну через свою територію

Липень, 19 в 19:37

Заступник очільника Міністерства закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, зокрема, й військову.

Пресслужба Львівської міської ради повідомляє, що таку заяву він зробив під час візиту до Львова у вівторок, 19 липня.

— На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією, – сказав Мадяр.

За словами заступника глави угорського МЗС, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії й табори.

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Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах та запевнила про готовність надати 1 тис. стипендій для українців у своїх університетах.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційний Будапешт заявляв, що не буде надавати Україні зброї, щоб не стати стороною конфлікту з Москвою, а також дозволяти транзит зброї через свою територію.

На початку липня глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Очільник угорської громади Києва Тібор Томпа засудив слова Сіярто.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Роман Кайман, Львівська міська рада