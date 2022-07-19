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Угорщина змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну через свою територію

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Левенте Мадяр

Заступник очільника Міністерства закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, зокрема, й військову.

Пресслужба Львівської міської ради повідомляє, що таку заяву він зробив під час візиту до Львова у вівторок, 19 липня.

— На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією, – сказав Мадяр.

За словами заступника глави угорського МЗС, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії й табори.

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Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах та запевнила про готовність надати 1 тис. стипендій для українців у своїх університетах.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційний Будапешт заявляв, що не буде надавати Україні зброї, щоб не стати стороною конфлікту з Москвою, а також дозволяти транзит зброї через свою територію.

На початку липня глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Очільник угорської громади Києва Тібор Томпа засудив слова Сіярто.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Роман Кайман, Львівська міська рада

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