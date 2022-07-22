Липень, 22 в 17:22

Рада ЄС затвердила досягнуту раніше політичну домовленість про виділення для України ще €500 млн військової допомоги.

Як поінформували в пресслужбі цього органу, з урахуванням нового, вже п’ятого траншу загальна сума підтримки, яку виділив Євросоюз нашій державі з початку повномасштабної війни, зросла до €2,5 млрд.

Кошти надійдуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility) – спеціальний інструмент Євросоюзу, через який покривається фінансування у військовій та оборонній сферах.

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– Сьогодні Рада ЄС схвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру, спрямовані на посилення підтримки Євросоюзом можливостей та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності й суверенітету держави, а також захисту цивільного населення від військової агресії РФ, що триває, – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС уточнили, що, згідно з пріоритетами, які визначив Київ, кошти будуть розподілені так:

• €490 млн – на військову техніку, призначену для завдання смертоносних ударів російським окупантам із оборонною метою;

• €10 млн – на обладнання та витратні матеріали, як-от засоби індивідуального захисту, аптечки та пальне.

Як наголосив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, Євросоюз продовжує непохитно підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність та свободу.

– Україна потребує більше зброї, ми її надамо. У цьому контексті держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги в розмірі €500 млн, – зазначив Боррель.

Раніше Рада ЄС погоджувала виділення військової підтримки для України чотири рази – 28 лютого, 23 березня, 13 квітня та 23 травня. Сума допомоги завжди становила €500 млн.