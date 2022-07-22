Липень, 22 в 16:47

Уже кілька днів на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі спостерігається поступове зниження цін на пальне. Так, у п’ятницю, 22 липня, знову здешевшали бензин, дизельне паливо та автогаз.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні в середньому коштує 7,27 злотих за літр (це 56,9 грн за курсом Національного банку України станом на 22 липня). Напередодні літр цього бензину можна було придбати за середньою ціною 7,30 злотих.

За літр бензину марки А-98 потрібно заплатити 8,00 злотих (62,6 грн), тоді як днем раніше він в середньому коштував 8,02 злотих/літр.

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Здешевшало і дизельне паливо – до 7,52 злотих/літр (58,8 грн) з 7,54 злотих за літр напередодні.

Преміальний дизель сьогодні в середньому коштує 7,47 злотих/літр (58,4 грн). Напередодні його продавали на польських АЗС за середньою ціною 7,52 злотих за літр.

Середня вартість автогазу (LPG) знизилася до 3,33 злотих/літр (26 грн) з 3,35 злотих/літр у четвер.

Середні ціни на пальне на польських АЗС відрізняються залежно від воєводства. Зокрема, бензин А-95 найменше коштує в Лодзинському воєводстві (6,80 злотих/літр, або 53,2 грн), а найбільше – у Великопольському воєводстві (7,53 злотих за літр, або 58,9 грн).

Вартість бензину А-98 найнижча у Люблінському воєводстві (7,07 злотих/літр, або 55,3 грн), а найвища – у Великопольському воєводстві (8,32 злотих/літр, або 65,1 грн).

Ціни на дизпаливо коливаються від 7,39 злотих за літр (57,8 грн) у Люблінському воєводстві до 7,66 злотих/літр (59,91 грн) у Великопольському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Середня ціна на бензин А-95 в Україні 22 липня зросла на 3 коп. Літр сьогодні найдешевше можна придбати на заправках мережі UPG – по 48,90 грн. Ціна бензину A-92 залишилася без змін.

Дизпаливо також трохи знизилось у ціні – на 10 коп. Найдешевше його продають на АЗС мережі Олас – по 52,50 грн за літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl