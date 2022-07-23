Липень, 23 в 15:48

На автозаправних станціях (АЗС) у Польщі продовжує дешевшати бензин та дизельне паливо. У суботу, 23 липня, ціни знову знизилися.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні в середньому коштує 7,26 злотих (56,8 грн за курсом Національного банку України станом на 23 липня). Напередодні польські АЗС продавали це пальне за середньою ціною 7,27 злотих за літр.

Середня вартість бензину марки А-98 у суботу становить 7,96 злотих/літр (62,3 грн) проти 8,00 злотих за літр днем раніше.

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Здешевшало і дизпаливо – до 7,49 злотих/літр (58,6 грн) з 7,52 злотих за літр у п’ятницю.

Водночас зросла вартість преміального дизеля – до 7,59 злотих/літр (59,4 грн). Напередодні це пальне можна було придбати за середньою ціною 7,47 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,33 злотих/літр (26 грн).

У деяких воєводствах Польщі пальне можна придбати дешевше за його середню вартість. Наприклад, ціни на бензин А-95 коливаються від 6,81 злотих за літр (53,3 грн) у Лодзинському воєводстві до 7,39 злотих/літр (57,8 грн) в Опольському воєводстві.

Бензин А-98 найменше коштує в Люблінському воєводстві (7,40 злотих за літр, або 57,9 грн), а найбільше – в Свентокшиському воєводстві (8,21 злотих/літр, або 64,2 грн).

Середня вартість літра дизпалива найнижча у Люблінському воєводстві (7,37 злотих, або 57,6 грн), найвища – в Опольському воєводстві (7,62 злотих, або 59,6 грн).

Як відомо, днями Національний банк України підняв офіційний курс гривні до долара – на 25%, до 36,57 грн/долар. Це може вплинути на імпорт автомобілів, ліків, товарів та пального.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн запевнив, що підняття курсу гривні не означає, що ціни на пальне зростуть. Але здешевшання палива точно скасовується, тобто у найближчій перспективі ціни на АЗС в Україні не зміняться.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl