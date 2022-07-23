Липень, 23 в 14:08

У Вашингтоні стурбовані безпекою президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив у Twitter журналіст Голосу Америки Джефф Селдін з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Радник Байдена зазначив, що США стурбовані безпекою Зеленського, оскільки “це лідер країни, яка воює, і має справу з безжальним, жорстоким противником, який здатний практично на все”.

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Тому, за словами Саллівана, Америка має продемонструвати стійкість та витримку.

— Частина нашої мети – здатність продемонструвати силу, стійкість, витривалість, обачність, здібності, які вплинуть на нашу здатність стримувати інших в інших місцях, – сказав радник Байдена.

20 липня у Пентагоні повідомили, що загалом США та партнери передадуть Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Повідомлялося, що Вашингтон вже надав Києву 12 систем HIMARS. Таким чином, ми ще повинні отримати щонайменше вісім таких установок. Крім того, роботі з цими РСЗВ навчили 200 українських військових.

Джерело: Джефф Селдін