Липень, 26 в 15:00

Велика Британія розширила список персональних санкцій проти чиновників Росії.

У ньому з’явилися 42 нові позиції в межах санкцій проти РФ та 5 – проти Сирії.

Як повідомляється на сайті британського уряду, 26 липня під санкції потрапили, зокрема, 23 російські губернатори.

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Серед тих, проти кого Британія запровадила санкції, є: губернатори прикордонних Брянської та Курської областей, губернатори Тюменської, Нижегородської, Свердловської, Челябінської, Самарської, Новосибірської, Саратовської, Ленінградської, Оренбурзької, Волгоградської, Калузької, Воронезької областей, очільники Красноярського та Алтайського краю, Республіки Комі, Башкортостану, Чувашії, Якутії та інші чиновники.

Під санкції потрапив очільник Мін’юсту Росії Костянтин Чуйченко та його заступник Олег Свириденко.