Велика Британія розширила перелік персональних санкцій проти РФ на 42 позиції
Велика Британія розширила список персональних санкцій проти чиновників Росії.
У ньому з’явилися 42 нові позиції в межах санкцій проти РФ та 5 – проти Сирії.
Як повідомляється на сайті британського уряду, 26 липня під санкції потрапили, зокрема, 23 російські губернатори.
Серед тих, проти кого Британія запровадила санкції, є: губернатори прикордонних Брянської та Курської областей, губернатори Тюменської, Нижегородської, Свердловської, Челябінської, Самарської, Новосибірської, Саратовської, Ленінградської, Оренбурзької, Волгоградської, Калузької, Воронезької областей, очільники Красноярського та Алтайського краю, Республіки Комі, Башкортостану, Чувашії, Якутії та інші чиновники.
Під санкції потрапив очільник Мін’юсту Росії Костянтин Чуйченко та його заступник Олег Свириденко.
Також до переліку потрапив британський пропагандист-блогер Грем Філіпс та представники терористичних організацій в ОРДЛО.
26 липня рада Європейського Союзу продовжила дію економічних санкцій, які запровадили проти Росії через вторгнення в Україну у 2014 році, на шість місяців. Обмеження діятимуть до кінця січня 2023 року.
Джерело: Уряд Великої Британії