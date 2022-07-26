ЄС програє інформаційну війну машині пропаганди Путіна – Politico

Липень, 26 в 16:21

Журналісти видання Politico проаналізували останні заяви представників Росії та Європейського Союзу та дійшли висновку, що ЄС програє Кремлю інформаційну війну.

Матеріал під заголовком Путінська пропагандистська машина б’є по ЄС, поки Брюссель спить розпочинається з візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Африки. Там він звинуватив Захід у глобальній продовольчій кризі, через яку мільйони людей на континенті опинилися на межі голоду.

Politico пише, що заяву Лаврова швидко підхопили десятки місцевих ЗМІ, а тисячі людей ділилися цим у Facebook.

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За даними інструменту аналітики соцмереж CrowdTangle, що належить Meta, головний дипломат ЄC Жозеп Боррель виявився віртуальною примарою в мережі. Він зібрав лише одну згадку в Facebook про Африку порівняно з хвилею висвітлення слів Лаврова.

У боротьбі за інформаційне поле, яка швидко розвивається між Росією та блоком 27 країн, Європа все ще не має достатньо зброї та ресурсів проти витонченої кремлівської пропаганди. Москва об’єднала систему ЗМІ, десятків дипломатів по всьому світу й таємні інструменти для поширення відвертої брехні з метою просування своїх політичних амбіцій у всіх куточках земної кулі.

Така тактика почала широко застосовуватися після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України. Новий виток брехні Кремля зафіксували, коли Москва почала оманливо звинувачувати західні санкції в продовольчій кризі. У своїй заяві для африканської аудиторії Лавров також говорив про “криваві злочини колоніалізму”.

З такою тактикою мегафона ЄС боротися нелегко. Попри санкції ЄС проти державних ЗМІ РФ, як-от RT і Sputnik, російські ЗМІ продовжують охоплювати десятки мільйонів людей у ​​всьому світі з відверто проросійськими наративами. ЄС не зміг протидіяти цій масовій брехні, часто покладаючись на стримані пресрелізи та невелику кількість посадових осіб, відповідальних за розвінчання російської дезінформації.

— Здатність Росії поширювати свою дезінформацію залишилася безконтрольною в багатьох частинах світу. Її аудиторія (в Європі, – Ред.), можливо, скоротилася після початку війни. Але це не означає, що вона не знаходить аудиторію в інших місцях, — сказав Брет Шафер, керівник команди з маніпулювання інформацією Альянсу за безпеку демократії, яка відстежує дезінформацію, що підтримується державою.

За словами старшого політичного аналітика Центру європейської політики Аманди Пол, Кремль роками використовує “колоніалістський” наратив, що є частиною ширшої стратегії щодо збільшення присутності в Африці. Водночас Росія мало що може запропонувати африканським країнам, крім озброєнь, безпеки та енергетики.

Не краща ситуація і в Латинській Америці, де, наприклад, іспаномовний аванпост російської дезінформації став джерелом новин для мільйонів місцевих жителів. У франкомовних країнах Африки RT France подвоїла свої зусилля з просування російської пропаганди.

На Балканах проросійські місцеві ЗМІ також регулярно підхоплюють інформацію RT і Sputnik, даючи брехні нове життя в ЗМІ. Фактчекер на Балканах Тіяна Цвєтічанін зазначає, що місцеві джерела в основному перекладають і перепублікують заяви з офіційних джерел РФ, час від часу додаючи трохи локальної “родзинки”.