Липень, 26 в 21:06

Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля.

Глава держави взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.

Керівник Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час вручення зазначив, що зараз відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

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— Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя, – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а “його відстоювання демократії надихає всіх нас”.

Лоуренс Геллер також відзначив роль Великої Британії під керівництвом прем’єр-міністра Бориса Джонсона в посиленні спроможності демократії захистити себе та стримати агресію.

Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Зеленський довів своє лідерство.

— Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: Мені потрібна зброя, – сказав глава уряду Британії.

Джонсон додав, що Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством: Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава.

Президент України подякував за нагороду та наголосив, що вона була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого.

— Україна і вся Європа завжди пам’ятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самій ідеї свободи. Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього, – наголосив Зеленський.

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Президент закликав продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, посилювати санкції проти Росії, залучати більше народів до коаліції для захисту свободи, особливо тих, проти кого Росія у ХХІ столітті вирішила застосувати штучний голод.

Нагорода, якою було відзначено президента України, передана українському послу у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.